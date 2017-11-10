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В Челябинске сотрут границы для экспорта

10.11.2017 г. 17:19

В Челябинске сотрут границы для экспорта
Источник: территориябизнеса74.рф

В среду, 15 ноября, в городе пройдет II Конференция по внешнеэкономической деятельности. Эксперты обсудят главные проблемы в области вывоза товаров из страны и поделятся примерами из собственной практики. В мероприятии будут принимать участие специалисты по внешнеэкономической деятельности, директора предприятий и компаний, занимающихся логистикой и таможенным оформлением, говорится в сообщении МФЦ "Территория бизнеса". Конференцию посетят губернатор Борис Дубровский и представители минэкономразвития России и экспортного центра.

"Опыт конференции прошлого года показал, что предприятиям не хватает именно площадки для обсуждения и обмена опытом", — отметила директор центра поддержки экспорта региона Екатерина Сметанина.

Участие в мероприятии бесплатное. Желающим посетить конференцию нужно зарегистрироваться на сайте export.ica74.com.

 

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