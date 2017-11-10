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Звонки Путина челябинским дольщице и эко-активисту оказались настоящими
10.11.2017 г. 17:17
Президент говорил по телефону с жителями города из самолета. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Из самолета он позвонил одному из представителей движения "стоп ГОК" и женщине, которая представляет обманутых дольщиков. Президент справился о претензиях граждан, причинах их озабоченности", — цитирует представителя Кремля РИА Новости.
Звонки Владимир Путин совершил после визита в Челябинск на российско-казахстанский форум, во время проведения которого дольщики и противники строительства Томинского ГОКа выходили на акции протеста.
Информация о том, что президент лично позвонил челябинцам, появилась сегодня, 10 ноября, утром. Однако в интернете пользователи стали высказывать сомнения по поводу того, что звонил сам президент. Через несколько часов Дмитрий Песков подтвердил — Путин действительно общался с дольщицей и эко-активистом по телефону. Затем глава государства попросил Бориса Дубровского взять под контроль волнующие челябинцев вопросы.
Сегодня днем губернатор встретился с дольщиками. Разговор с противниками строительства Томинского ГОКа состоится на следующей неделе.
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