Звонки Путина челябинским дольщице и эко-активисту оказались настоящими

Фото с сайта kremlin.ru

Президент говорил по телефону с жителями города из самолета. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Из самолета он позвонил одному из представителей движения "стоп ГОК" и женщине, которая представляет обманутых дольщиков. Президент справился о претензиях граждан, причинах их озабоченности", — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Звонки Владимир Путин совершил после визита в Челябинск на российско-казахстанский форум, во время проведения которого дольщики и противники строительства Томинского ГОКа выходили на акции протеста.

Информация о том, что президент лично позвонил челябинцам, появилась сегодня, 10 ноября, утром. Однако в интернете пользователи стали высказывать сомнения по поводу того, что звонил сам президент. Через несколько часов Дмитрий Песков подтвердил — Путин действительно общался с дольщицей и эко-активистом по телефону. Затем глава государства попросил Бориса Дубровского взять под контроль волнующие челябинцев вопросы.

Сегодня днем губернатор встретился с дольщиками. Разговор с противниками строительства Томинского ГОКа состоится на следующей неделе.

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