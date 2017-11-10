После визита Путина и Назарбаева в Челябинск реализация проекта ВСМ получит дополнительные импульсы

Фото с сайта kremlin.ru

Внимание президентов двух стран к строительству высокоскоростной железной дороги Челябинск - Екатеринбург должно стать сигналом для бизнеса и промышленников. Об этом, комментируя итоги российско-казахстанского форума, заявил губернатор Борис Дубровский.

"Именно сейчас существует возможность встроиться в этот амбициозный, беспрецедентный по масштабу инфраструктурный проект, наработать или приобрести ту или иную профессиональную компетенцию, поскольку это – гарантированный фронт работы с горизонтом планирования в 25-30 лет", — отметил глава региона.

На форуме президенты России и Казахстана проявили к проекту активный интерес. "Такая положительная реакция президента Казахстана мной была отмечена впервые", — сказал Борис Дубровский.

Также Владимиру Путину представили план инфраструктурного развития Челябинска к 2020 году. В рамках его реализации построят конгресс-холл, реконструируют аэропорт и благоустроят набережную реки Миасс. Борис Дубровский считает, что высокое качество организации форума и визита Владимира Путина подтверждает обоснованность притязаний Челябинска на проведение саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году.

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