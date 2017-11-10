75% челябинцев не знают своих участковых в лицо

Фото с сайта 74.мвд.рф

Всего 5% горожан известны имена и фамилии полицейских. Такие данные опубликовали социологи челябинского филиала Президентской академии. В ходе опроса они выяснили, что каждый пятый челябинец знаком со своим инспектором лично. Так отвечали в основном мужчины, преимущественно рабочие, с достатком ниже среднего. Как показал опрос, женщины меньше всего интересуются работой участковых.

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