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75% челябинцев не знают своих участковых в лицо
10.11.2017 г. 13:10
Фото с сайта 74.мвд.рф
Всего 5% горожан известны имена и фамилии полицейских. Такие данные опубликовали социологи челябинского филиала Президентской академии. В ходе опроса они выяснили, что каждый пятый челябинец знаком со своим инспектором лично. Так отвечали в основном мужчины, преимущественно рабочие, с достатком ниже среднего. Как показал опрос, женщины меньше всего интересуются работой участковых.
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