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Жительницу Копейска оштрафовали на 500 тыс. рублей за хищение 13 млн
10.11.2017 г. 13:09
Правда ей еще придется провести в колонии пять с половиной лет. Женщину признали виновной в махинациях с материнским капиталом. За два месяца копейчанка совершила 16 преступлений. Ей помогали три подельницы. По данным областной прокуратуры, женщина оформляла фиктивные документы о предоставлении сертификатов на материнский капитал, а затем присваивала полученные деньги. Также мошенница незаконно приобретала право собственности на дома и участки, регистрируя их на третьих лиц.
Всего женщина украла более 13 млн рублей. Из них 2,7 млн рублей были похищены из федерального бюджета. Копейский городской суд отправил мошенницу на 5,5 года в исправительную колонию и назначил штраф 500 тыс. рублей.
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