- 0 ... -2 C°
- 0 ... -2 C°
- 59.2527р. + 0.0047
- 68.7865р. + 0.0825
Владимир Путин заявил о дальнейшем снижении ставок по ипотеке
10.11.2017 г. 11:22
Такой прогноз президент России озвучил в Челябинске во время встречи с сотрудниками компрессорного завода. Менеджер отдела снабжения Виктория рассказала Путину, что они с мужем купили квартиру в ипотеку под 9% годовых, и поинтересовалась, не будут ли еще снижаться ставки. Глава государства ответил, что такие перспективы есть.
«У нас инфляция планируется где-то уже 2,5–2,7 процента, первоначальные прогнозы были 4. Это говорит о фундаментальных, хороших базисных основах сегодняшней российской экономики, и это предпосылки для последующего понижения ключевой ставки Центрального банка. За ней, как правило, идет снижение и банковских кредитов коммерческими банками», - сказал Владимир Путин.
В Челябинске Владимир Путин работал на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в четверг, 9 ноября.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 10.11.2017 г. Звонки Путина челябинским дольщице и эко-активисту оказались настоящими
- 10.11.2017 г. После визита Путина и Назарбаева в Челябинск реализация проекта ВСМ получит дополнительные импульсы
- 10.11.2017 г. Владимир Путин уверен, что воздух в Челябинске станет чище
- 09.11.2017 г. Владимир Путин в Челябинске провел переговоры с Нурсултаном Назарбаевым
- 09.11.2017 г. Владимир Путин связал обвинения России в поддержке использования допинга с выборами, которые пройдут в марте 2018 года