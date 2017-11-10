Владимир Путин заявил о дальнейшем снижении ставок по ипотеке

Фото с сайта www.kremlin.ru

Такой прогноз президент России озвучил в Челябинске во время встречи с сотрудниками компрессорного завода. Менеджер отдела снабжения Виктория рассказала Путину, что они с мужем купили квартиру в ипотеку под 9% годовых, и поинтересовалась, не будут ли еще снижаться ставки. Глава государства ответил, что такие перспективы есть.

«У нас инфляция планируется где-то уже 2,5–2,7 процента, первоначальные прогнозы были 4. Это говорит о фундаментальных, хороших базисных основах сегодняшней российской экономики, и это предпосылки для последующего понижения ключевой ставки Центрального банка. За ней, как правило, идет снижение и банковских кредитов коммерческими банками», - сказал Владимир Путин.

В Челябинске Владимир Путин работал на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в четверг, 9 ноября.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 10.11.2017 г.»