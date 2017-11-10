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В Челябинске 12-летний мальчик выпал из окна седьмого этажа

10.11.2017 г. 10:44

В Челябинске 12-летний мальчик выпал из окна седьмого этажа
Фото с сайта www.vzsar.ru

Это произошло вечером в четверг, 9 ноября, в Ленинском районе. Ребенок упал на козырек первого этажа. Очевидцы вызвали спасателей и медиков. Они начали реанимировать мальчика, но спасти его не удалось. Ребенок скончался от полученных травм, сообщили в пресс-центре челябинской городской службы спасения.

 

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