Владимир Путин уверен, что воздух в Челябинске станет чище

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Об этом президент заявил в ходе разговора с рабочими компрессорного завода. Мастер сборочного цеха Равиль Даутов рассказал Путину, что живет в Центральном районе и вместе со всей семьей страдает, когда ветер дует в сторону этой части города или когда устанавливается штиль.

"В городе просто невозможно дышать из-за выбросов. Мы просто задыхаемся от этого. От этого начинают болеть дети", - пояснил рабочий. Он спросил, можно ли ужесточить наказание предприятиям за неиспользование фильтров. "Может быть, сделать как-то, чтобы было дешевле поставить фильтры, чем получать штрафы такие? И можно ли ужесточить контроль за ними, может быть, с тем, чтобы замерять выбросы не на территориях завода, а в спальных районах, где мы проводим больше времени?" - поинтересовался Равиль Даутов.

Владимир Путин в ответ напомнил, что в стране давно принят закон о внедрении так называемых лучших технологий в сфере обеспечения экологической безопасности, который должен заработать в полном объеме в 2019 году. Президент сказал и о других мерах, которые, по его мнению, помогут Челябинску "вздохнуть".

"Будем переходить не на оценку экологической безопасности одного конкретного предприятия, а по району в целом, скажем, по Челябинску в целом. И, исходя из этих нормативов, определять допустимые выбросы для конкретных предприятий. Если в комплексе так будем работать, а мы так и намерены действовать, то, уверен, улучшение будет. А то, что в Челябинске такая проблема является наиболее острой, это совершенно очевидно", - отметил глава государства.

Владимир Путин посетил Челябинск в четверг, 9 ноября. Он приезжал на российско-казахстанский форум. Также провел в столице Южного Урала переговоры с президентом соседней республики Нурсултаном Назарбаевым.

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