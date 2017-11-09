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Владимир Путин в Челябинске провел переговоры с Нурсултаном Назарбаевым
09.11.2017 г. 17:18
Президенты встретились на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана и обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня.
"Мы очень рады вас приветствовать здесь, в индустриальном сердце, в одном из индустриальных центров России. Здесь, действительно, много контактов у предприятий и у людей на личном, бытовом уровне с Казахстаном, с казахстанцами", - сказал Владимир Путин, приветствуя главу соседней республики.
"Межрегиональное сотрудничество – основа экономического сотрудничества, которое, несмотря на трудности, растет. За последние девять месяцев товарный обмен между нашими странами возрос на 31 процент. И я знаю, что наши министерства сегодня поработали над тридцатью межрегиональными соглашениями, еще десять межправительственных соглашений подпишем", - отметил во время встречи Нурсултан Назарбаев.
Президенты в данный момент принимают участие в пленарном заседании форума, которое проходит на заводе "Русские электрические двигатели".
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