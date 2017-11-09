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Ксения Собчак начала искать руководителя своего предвыборного штаба в Челябинске

09.11.2017 г. 17:14

Ксения Собчак начала искать руководителя своего предвыборного штаба в Челябинске
Скриншот с сайта youtube.com / Ксения Собчак

Такая же работа стартовала в Екатеринбурге и Тюмени. Команды в регионах будут решать три задачи. Это агитация, мобилизация сторонников и сбор подписей.

Руководитель региональной сети штабов Ксении Собчак Тимур Валеев на своей странице в Facebook сообщил, что в ближайший месяц сторонники Собчак собираются открыть около 50 представительств по сбору подписей, минимум семь штабов в регионах. Первые из них "кандидат против всех" будет открывать лично. Сейчас также идет подбор помещений.

 

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