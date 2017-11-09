Фото с сайта kremlin.ru

Владимир Путин связал обвинения России в поддержке использования допинга с выборами, которые пройдут в марте 2018 года

Заявление об этом глава государства сделал во время визита в Челябинск, в ходе беседы с рабочими компрессорного завода. "Вот что меня беспокоит: Олимпиада должна начаться в феврале, а выборы у нас когда президентские? В марте. Очень большие подозрения, что это все делается для того, чтобы создать необходимую для кого-то обстановку недовольства любителей спорта, спортсменов тем, что якобы государство было причастно к нарушениям и за это оно отвечает", - цитирует ТАСС Владимира Путина.

Фото с сайта kremlin.ru

Президент отметил, что международные спортивные организации, в том числе МОК, очень зависимы прежде всего от спонсоров, от приобретателей телевизионных прав, от рекламодателей. "Это огромный пласт связей и зависимостей", - констатировал Путин. "И контрольный пакет находится в Соединенных Штатах, потому что там основные компании, которые заказывают и платят за телевизионные права, там основные спонсоры, там основные рекламодатели", - добавил глава государства.

"В ответ на наше мнимое вмешательство в их выборы [США] хотят создать проблемы при выборах президента России", - полагает Путин. "Если это так, то это очень плохо, потому что подрывает сам смысл олимпийского движения", - выразил уверенность президент.

"Потому что спорт, как и культура, должен быть вне всякой политики, поскольку это мосты, которые объединяют людей, а не нечто такое, что разрушает отношения между государствами", - заключил Владимир Путин.

Российский лидер находится сегодня в Челябинске, где идет российско-казахстанский форум. Запланированы переговоры с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

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