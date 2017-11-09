Министр здравоохранения России не нашла недостатков в работе нового перинатального центра в Челябинске

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области

Вероника Скворцова посетила медицинское учреждение в ходе своего визита на Южный Урал. Министр здравоохранения Челябинской области Сергей Кремлев провел для нее экскурсию по клинике.

"Здесь работают прекрасно подготовленные профессионалы. Сформированная единая информационная база данных всех беременных женщин, стоящих на учете, позволила существенно снизить младенческую смертность – на 16–17 процентов", — отметила Вероника Скворцова.

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области

Новое здание перинатального центра, построенное в рамках федеральной программы, открылось 1 октября 2016 года. За десять месяцев 2017 года в клинике приняли 14% от всех родов в Челябинской области.

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