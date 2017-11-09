Выдра из челябинского зоопарка будет бороться за звание помощника Деда Мороза

Фото с сайта vk.com/chelzoopark

Также на эту должность претендуют тигр, волк, лиса, росомаха, северный олень, снежный барс, белый и бурый медведи. Жителей города приглашают проголосовать за животное, которое будет помогать разносить подарки. Опрос проходит в группе "Челябинский зоопарк" в социальной сети "ВКонтакте". Голосование, приуроченное ко дню рождения российского Деда Мороза, продлится до 17 ноября.

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