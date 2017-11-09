  • @echochel VK Facebook   Google+ Instagram YouTube

Челябинск
  • -1 ... -3 C°
  • -1 ... -3 C°
  • 59.248р. + 0.7923
  • 68.704р. + 0.9363
  •  
  • Экскурсии на 31 канале
Сделано в Челябинске
Разбор полетов
Топ-5 новостей Челябинска

Поиск по сайту:

  • Дилетант

Выдра из челябинского зоопарка будет бороться за звание помощника Деда Мороза

09.11.2017 г. 16:27

Выдра из челябинского зоопарка будет бороться за звание помощника Деда Мороза
Фото с сайта vk.com/chelzoopark

Также на эту должность претендуют тигр, волк, лиса, росомаха, северный олень, снежный барс, белый и бурый медведи. Жителей города приглашают проголосовать за животное, которое будет помогать разносить подарки. Опрос проходит в группе "Челябинский зоопарк" в социальной сети "ВКонтакте". Голосование, приуроченное ко дню рождения российского Деда Мороза, продлится до 17 ноября.

 

 

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 09.11.2017 г.»

Новости на эту тему