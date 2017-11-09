В челябинском зоопарке поселились эдиповы тамарины

Фото: Елена Чащина / vk.com/chelzoopark

Этот вид маленьких обезьян приобрели для увеличения разнообразия семейства приматов. Животных привезли из новосибирского зоопарка. Это самцы, одному из которых восемь лет, а двум другим - один год и два. Зоологи также планируют приобрести для них самок, чтобы было потомство.

Этот вид приматов обитает у побережья Карибского моря. В зоопарке в рацион эдиповых тамаринов входят фрукты, овощи, молочная продукция, насекомые. Обезьяны сначала были на карантине, а теперь их могут увидеть посетители. Эти животные отличаются добрым нравом, не боятся людей и очень общительны, сообщили в челябинском зоопарке.

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