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В челябинском зоопарке поселились эдиповы тамарины
09.11.2017 г. 16:22
Фото: Елена Чащина / vk.com/chelzoopark
Этот вид маленьких обезьян приобрели для увеличения разнообразия семейства приматов. Животных привезли из новосибирского зоопарка. Это самцы, одному из которых восемь лет, а двум другим - один год и два. Зоологи также планируют приобрести для них самок, чтобы было потомство.
Этот вид приматов обитает у побережья Карибского моря. В зоопарке в рацион эдиповых тамаринов входят фрукты, овощи, молочная продукция, насекомые. Обезьяны сначала были на карантине, а теперь их могут увидеть посетители. Эти животные отличаются добрым нравом, не боятся людей и очень общительны, сообщили в челябинском зоопарке.
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