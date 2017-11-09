В Челябинске вынесли приговор директору фирмы, который пытался подкупить сотрудника ЧТПЗ

Фото с сайта 74.мвд.рф

Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно. Ленинский районный суд Челябинска установил, что директор екатеринбургской фирмы в 2015 году поставил в одну из организаций стальные трубы. К ним он приложил копии сертификатов качества. По данным областной прокуратуры, покупатель усомнился в подлинности документов и направил заявку в адрес ЧТПЗ. На предприятии проверили данные сертификаты и сделали вывод — это подделка. Когда директор фирмы узнал, что его афера раскрылась, попытался подкупить сотрудника завода.

Екатеринбуржца задержали в момент передачи 100 тыс. рублей. Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также у жителя Екатеринбурга изъяли 100 тыс. рублей в пользу государства.

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Все новости за 09.11.2017 г.»