  • @echochel VK Facebook   Google+ Instagram YouTube

Челябинск
  • -1 ... -3 C°
  • -1 ... -3 C°
  • 59.248р. + 0.7923
  • 68.704р. + 0.9363
  •  
  • Экскурсии на 31 канале
Сделано в Челябинске
Разбор полетов
Топ-5 новостей Челябинска

Поиск по сайту:

  • Дилетант

В Челябинске вынесли приговор директору фирмы, который пытался подкупить сотрудника ЧТПЗ

09.11.2017 г. 15:42

В Челябинске вынесли приговор директору фирмы, который пытался подкупить сотрудника ЧТПЗ
Фото с сайта 74.мвд.рф

Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно. Ленинский районный суд Челябинска установил, что директор екатеринбургской фирмы в 2015 году поставил в одну из организаций стальные трубы. К ним он приложил копии сертификатов качества. По данным областной прокуратуры, покупатель усомнился в подлинности документов и направил заявку в адрес ЧТПЗ. На предприятии проверили данные сертификаты и сделали вывод — это подделка. Когда директор фирмы узнал, что его афера раскрылась, попытался подкупить сотрудника завода.

Екатеринбуржца задержали в момент передачи 100 тыс. рублей. Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также у жителя Екатеринбурга изъяли 100 тыс. рублей в пользу государства.

 

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 09.11.2017 г.»

Новости на эту тему