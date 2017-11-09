Челябинская область планирует взять на себя часть мероприятий екатеринбургского ЭКПО-2025

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По этому поводу уже есть ряд договоренностей. Об этом на российско-казахстанском форуме в Челябинске сообщил вице-губернатор Руслан Гаттаров. «Заявку подала Свердловская область, но готовим мероприятие вместе, часть мероприятий может пройти в Челябинской области, есть такие договоренности», - цитирует Гаттарова Znak.com.

На панельной сессии также обсуждались вопросы, связанные с загрязнением воздуха, Коркинским разрезом и челябинской свалкой. Чиновник заявил, что сложнее всего будет решить первую проблему, потому что здесь должны быть задействованы федеральные власти. Кроме того, Гаттаров рассказал о грядущих реформах в региональном министерстве информационных технологий. «Из министерства по IT оно должно стать министерством изменений, должно помогать другим ведомствам менять подходы к инфраструктуре»,— сообщил чиновник.

Также по прогнозу вице-губернатора, в следующем году планируется запустить авиасообщение между Челябинском и Астаной, которое будет поддержано субсидиями.

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Все новости за 09.11.2017 г.»