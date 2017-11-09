Отца 60 трудных подростков отправили под домашний арест

Фото с сайта 74.мвд.рф

Мужчину обвинили в похищении 300 тыс. рублей со счета одного из приемных сыновей. Южноуралец сообщил, что органы опеки разрешили пользоваться этими деньгами. Они были потрачены на покупку одежды для подростка и других вещей. По данным Октябрьского районного суда Челябинской области, мужчина будет находиться под домашним арестом до 9 января 2018 года.

Ранее южноуральца лишили опеки над одним из сыновей. Это произошло после того, как подросток убежал из дома. Он вернулся в приют и заявил, что не хочет больше жить с приемным отцом. На следующий день подросток передумал, но было уже поздно. После этого случая органы опеки подали заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении мужчины. Тогда у южноуральца забрали сбежавшего воспитанника.

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Все новости за 09.11.2017 г.»