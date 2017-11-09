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Президент России Владимир Путин прилетел в Челябинск
09.11.2017 г. 15:16
Фото с сайта kremlin.ru
Самолет главы государства приземлился в местном аэропорту. Путин примет участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана и проведет переговоры с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
Челябинцы ожидали, что визит высокопоставленных гостей осложнит ситуацию на дорогах. К тому же ГИБДД предупреждала о возможных ограничениях движения из-за проезда кортежей. Однако пока обстановка вполне рабочая. По данным сервиса Яндекс.Пробки, дороги загружены на четыре балла. Затруднения в движении есть лишь на небольшом количестве участков.
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