Президент России Владимир Путин прилетел в Челябинск

Фото с сайта kremlin.ru

Самолет главы государства приземлился в местном аэропорту. Путин примет участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана и проведет переговоры с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Челябинцы ожидали, что визит высокопоставленных гостей осложнит ситуацию на дорогах. К тому же ГИБДД предупреждала о возможных ограничениях движения из-за проезда кортежей. Однако пока обстановка вполне рабочая. По данным сервиса Яндекс.Пробки, дороги загружены на четыре балла. Затруднения в движении есть лишь на небольшом количестве участков.

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Все новости за 09.11.2017 г.»