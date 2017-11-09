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Челябинцы смогут бесплатно сходить в кино
09.11.2017 г. 13:45
На площадке кинотеатра «Знамя» с сегодняшнего дня, 9 ноября, по 14 ноября будет проходить демонстрация картин 37-го Международного фестиваля ВГИК, сообщает пресс-служба министерства культуры Челябинской области.
Основная деятельность форума сосредоточена на оценке перспектив отечественного и мирового молодежного кинематографа. Студенты российских и зарубежных киношкол смогут представить свои творческие работы на суд зрителям. В конкурсные программы вошли игровые, анимационные короткометражки и фильмы, созданные в формате мультимедиа. Каждая программа длится два часа. После просмотра гости смогут оценить фильмы.
Расписание показов:
09 ноября (чт) – Программа игрового кино. Начало в 15:00
10 ноября (пт) – Программа игрового кино. Начало в 17:20
11 ноября (сб) – Программа детских фильмов. Начало в 14:00
12 ноября (вс) - Программа игрового кино. Начало в 16:00
13 ноября (пн) - Программа документального кино. Начало в 15:00
14 ноября (вт) - Программа документального кино. Начало в 15:00
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