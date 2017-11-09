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На форуме в Челябинске одной из главных проблем рынка труда назвали дипломированную безработицу

09.11.2017 г. 13:33

На форуме в Челябинске одной из главных проблем рынка труда назвали дипломированную безработицу
Фото с сайта pravmin74.ru

Так ситуацию с занятостью охарактеризовал замглавы Национальной палаты предпринимателей Казахстана Эльдар Жумагазиев. Также, по его словам, на рынке труда отсутствует анализ востребованных кадров. В России наблюдается аналогичная ситуация.

"В российских вузах обучается почти 4,5 млн студентов, при этом работодатель отмечает нехватку кадров, а выпускник не знает, куда идти дальше. Необходимо ответить на вопрос, кого и для чего мы готовим", — заявил вице-президент российской торгово-промышленной палаты Владимир Падалко.

Заседание российско-казахстанского делового совета состоялось сегодня, 9 ноября. Мероприятие было посвящено роли бизнеса в развитии человеческого капитала. В нем приняли участие представители 13 регионов. В рамках российско-казахстанского форума также состоится встреча Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. Ожидается, что президенты подпишут совместное заявление по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

 

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