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Между Челябинском и «казахстанской Швейцарией» планируют наладить авиасообщение
09.11.2017 г. 12:32
Фото с сайта onf.ru
Скоро челябинцы смогут без пересадок долететь до города Кокшетау, где находится главная здравница республики - курорт Боровое. Предложение наладить авиасообщение было озвучено на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит сейчас в Челябинске.
Также на мероприятии представители двух стран договорились о плотном сотрудничестве в сфере туризма. Директор палаты предпринимателей Акмолинской области Кайрат Султанов выступил с предложением возродить и развивать детский туризм. Предполагается, что российские и казахстанские дети смогут отдыхать в оздоровительных лагерях на территории обеих стран.
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