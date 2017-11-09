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Госдума планирует ужесточить наказание за издевательства над животными
09.11.2017 г. 12:18
Садистам будет грозить до пяти лет лишения свободы. Соответствующий законопроект внес на рассмотрение Государственной Думы депутат от Челябинской области Владимир Бурматов. Он предлагает относить жестокое обращение с животными к преступлениям средней тяжести. Также в рамках законопроекта планируется ужесточить ответственность за размещение видео с издевательствами в интернете.
Поводом для создания нового закона стали многочисленные петиции и обращения со стороны зоозащитных и общественных организаций. Предлагаемые изменения актуальны и для Челябинской области. За последние два месяца в регионе зафиксировали более десятка случаев издевательств над животными. Несмотря на высокий общественный резонанс, в большинстве случаев садисты не были наказаны.
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