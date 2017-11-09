  • @echochel VK Facebook   Google+ Instagram YouTube

Челябинск
  • -1 ... -3 C°
  • -1 ... -3 C°
  • 59.248р. + 0.7923
  • 68.704р. + 0.9363
  •  
  • Экскурсии на 31 канале
Сделано в Челябинске
Разбор полетов
Топ-5 новостей Челябинска

Поиск по сайту:

  • Дилетант

В 2020 году возле Озерска начнут строить пункт захоронения радиоактивных отходов

09.11.2017 г. 11:06

В 2020 году возле Озерска начнут строить пункт захоронения радиоактивных отходов
Фото с сайта www.po-mayak.ru

Объект разместят на территории ПО "Маяк" в девяти километрах от города. Хранилище будет вмещать 217 тыс. кубометров отходов третьего и четвертого классов опасности. Это так называемые короткоживущие и низкоактивные вещества. Благодаря системе физических барьеров радионуклиды не смогут попасть в окружающую среду.

По данным "Ъ-Южный Урал", проект пункта захоронения представят в начале 2018 года. Затем пройдут общественные слушания, будет выдана лицензия. Хранилище в Озерске станет частью всероссийской сети пунктов изоляции отходов. Год назад аналогичный объект был построен в Свердловской области. Еще один пункт будет создан в Томской области.

"Планируется, что к 2022 году объем захоронения радиоактивных отходов превысит их годовое образование", — сообщил руководитель центра общественных и международных связей национального оператора по обращению с радиоактивными отходами Никита Медянцев.

 

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 09.11.2017 г.»

Новости на эту тему