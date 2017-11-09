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В 2020 году возле Озерска начнут строить пункт захоронения радиоактивных отходов
09.11.2017 г. 11:06
Объект разместят на территории ПО "Маяк" в девяти километрах от города. Хранилище будет вмещать 217 тыс. кубометров отходов третьего и четвертого классов опасности. Это так называемые короткоживущие и низкоактивные вещества. Благодаря системе физических барьеров радионуклиды не смогут попасть в окружающую среду.
По данным "Ъ-Южный Урал", проект пункта захоронения представят в начале 2018 года. Затем пройдут общественные слушания, будет выдана лицензия. Хранилище в Озерске станет частью всероссийской сети пунктов изоляции отходов. Год назад аналогичный объект был построен в Свердловской области. Еще один пункт будет создан в Томской области.
"Планируется, что к 2022 году объем захоронения радиоактивных отходов превысит их годовое образование", — сообщил руководитель центра общественных и международных связей национального оператора по обращению с радиоактивными отходами Никита Медянцев.
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