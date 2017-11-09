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В Челябинской области установили бронзовую скульптуру Владимира Путина
09.11.2017 г. 11:00
Фото с сайта vk.com/adzhigardaklife
Президент держит в руках лыжи. Фигуру высотой 180 см разместили на территории горнолыжного курорта "Аджигардак". Таким образом сотрудники комплекса выразили президенту благодарность за вклад в популяризацию горнолыжных видов спорта и здорового образа жизни. Официальное открытие скульптуры состоится 25 ноября, сообщается в группе "ГЛК Аджигардак" в соцсети "ВКонтакте".
Фото: "ГЛК Аджигардак | Официальное сообщество" / vk.com
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