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В Челябинске стартовала деловая часть XIV российско-казахстанского форума

09.11.2017 г. 10:43

В Челябинске стартовала деловая часть XIV российско-казахстанского форума
Фото с сайта gubernator74.ru

Также открылась приуроченная к этому событию выставка «Развитие человеческого капитала», начались пленарные сессии. В ходе форума участники обсудят законодательное обеспечение вопросов межрегионального и приграничного сотрудничества, активизацию совместной деятельности в области развития цифровой экономики для построения единого цифрового пространства Евразийского экономического союза.

 

 

   Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

 

В пленарном заседании будут участвовать президенты Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев. Будут подписаны межгосударственные, межправительственные, региональные и коммерческие документов. Главы России и Казахстана подпишут совместное заявление по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

 

 

   Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

 

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