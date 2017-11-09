В Челябинске стартовала деловая часть XIV российско-казахстанского форума

Фото с сайта gubernator74.ru

Также открылась приуроченная к этому событию выставка «Развитие человеческого капитала», начались пленарные сессии. В ходе форума участники обсудят законодательное обеспечение вопросов межрегионального и приграничного сотрудничества, активизацию совместной деятельности в области развития цифровой экономики для построения единого цифрового пространства Евразийского экономического союза.

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

В пленарном заседании будут участвовать президенты Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев. Будут подписаны межгосударственные, межправительственные, региональные и коммерческие документов. Главы России и Казахстана подпишут совместное заявление по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

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Все новости за 09.11.2017 г.»