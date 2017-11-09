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«Черные» автоюристы бегут из Челябинска
09.11.2017 г. 10:33
Из-за этого в городе значительно сократились выплаты по ОСАГО. Мошенники переместились в Курган. Речь идет об аферистах, которые несколько лет работали по одной и той же схеме и вгоняли страховые компании в убытки. «Черные» автоюристы предлагали попавшим в аварию водителям передать им право получения возмещения по ОСАГО. Обычно это происходило прямо на месте ДТП. Автомобилисты сразу получали от мошенников деньги, а сами автоюристы уже потом через суд добивались максимального возмещения от страховщиков.
Как сообщают «Известия», после начала охоты на организаторов таких схем в Челябинской области выплаты в сфере ОСАГО заметно сократились. Гендиректор компании «ЮжУрал-АСКО» Аркадий Любавин пояснил изданию, что в регионе ситуация изменилась кардинально: дела по страховому мошенничеству теперь передаются в ОБЭП. Растет число дел, которые доводятся до судов, и по многим выносятся приговоры с реальными сроками.
Всего в России за первую половину 2017 года зафиксировано 403 факта мошенничества с ОСАГО. Страховщики подключаются к работе по выявлению аферистов. Прокуратура и МВД отмечают улучшение ситуации в 12 из 16 проблемных регионов.
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