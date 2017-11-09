7-летняя девочка едва не выпала из окна пятого этажа на ЧТЗ

Фото с сайта chelspasatel.ru

Очевидцы на улице Октябрьской заметили сидящего на подоконнике ребенка и вызвали спасателей. Первоклассница находилась дома одна. Девочка делала уроки и заскучала, сообщили в челябинской городской службе спасения. Она вышла на балкон, залезла на подоконник, открыла окно и стала наблюдать за происходящим на улице. Прохожие вызвали спасателей, которые поднялись на балкон и завели ребенка в квартиру. Затем девочку передали сотрудникам полиции.

Спасатели напоминают челябинцам, что нельзя оставлять детей одних дома. Специалисты рекомендуют убрать от окон всю мебель, на которую может залезть ребенок. Также жителям города рекомендуют поставить на рамы фиксаторы.

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Все новости за 09.11.2017 г.»