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В Челябинске разработали сенсор, который узнает владельцев смартфонов в лицо
09.11.2017 г. 09:38
Он всегда рядом и видит, как ты плачешь или смеешься. Может следить за каждым твоим движением. Он узнает тебя из тысячи. Это твой мобильный телефон. В Челябинске разработали сенсор для электронных устройств, который конкурирует с продуктами Apple и Sony. И об этом знают в Кремниевой долине. Как челябинской компании удается быть на одних позициях с мировыми лидерами в индустрии создания виртуальной реальности?
Говорим об этом сегодня, 9 ноября, в рамках бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017». Прямой эфир в 16:35.
Трансляция проекта на радио «Челябинское эхо», 31 канале, а также на странице премии в Facebook и официальной группе «Челябинского эха» во «ВКонтакте».
Автор фото: Алиса Ческидова
Гости в студии:
Финалист бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017» – сооснователь компании «ТРИДИВИ» Дмитрий Морозов
Бизнес-эксперт – руководитель челябинского филиала компании Mango Office Сергей Трофименко
Ведущий премии – генеральный директор холдинга «Медиа-Центр» Валерий Шагиев
Бизнес-премия «Сделано в Челябинске 2017» проводится при поддержке Администрации города Челябинска, Челябинского областного отделения «ОПОРА РОССИИ». Эксклюзивный партнер премии - энергосберегающее отопление «Рэсси», партнер премии - компания «Манго Телеком», генеральный информационный партнер – «Коммерсант Южный Урал».
Категория 16+
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