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Синоптики обещают теплую зиму в Челябинской области
09.11.2017 г. 09:10
В декабре температура воздуха будет выше, чем в тот же период прошлого года. Об этом сообщили синоптики челябинского гидрометцентра. Вероятность таких долгосрочных прогнозов составляет 60-70%.
Метеорологи также отметили, что температура воздуха в ноябре пока выше среднестатистической на 1 градус. Снег ляжет во второй половине месяца. Самая холодная погода в ноябре на Южном Урале была зафиксирована в 1998 году. В один из дней столбики термометров опустились до -40. Теплее всего было в ноябре 1932 года, когда воздух прогревался до +17.
В ближайшие дни в регионе будет держаться комфортная для этого месяца температура. В дневные часы будет в основном -2 - +3. В ночное время до -3 - -8.
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