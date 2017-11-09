Авиакомпанию «Аэрофлот» оштрафовали за задержку рейса Челябинск – Москва

Фото с сайта ross-tur.ru

Пассажиры девять часов ждали в аэропорту посадки. Это произошло 6 сентября 2017 года. Резервное судно компания не предоставила. Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила, что задержан был рейс СУ1425 Челябинск-Москва. По данным расписания челябинского аэропорта, его выполняет компания "Аэрофлот".

Всего за два месяца перевозчик задержал более 25 рейсов. За это ему назначили штраф в размере 120 тыс. рублей.

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Все новости за 09.11.2017 г.»