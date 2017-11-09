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Президент Владимир Путин сегодня приедет в Челябинск
09.11.2017 г. 07:16
На сайте Кремля опубликована программа визита. Глава государства примет участие в XIV Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. На этом мероприятии также ждут президента соседней республики Нурсултана Назарбаева.
Перед пленарным заседанием форума руководители государств проведут отдельную встречу, в ходе которой обсудят актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня. Планируется подписание ряда межгосударственных, межправительственных, региональных и коммерческих документов. В частности, Путин и Назарбаев подпишут совместное заявление по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.
Президент России сегодня также посетит новую площадку "Челябинского компрессорного завода", производство на которой было запущено в январе 2017 года. Также в программе заявлен визит Владимира Путина на открытие выставки "Опорный край державы". Специально для президента одним из экспонатов сделали колесницу. Ее построили на Аркаиме по древним технологиям без использования гвоздей и привезли в Челябинск.
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