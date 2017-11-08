В Челябинской области до конца года введут в эксплуатацию спортивные объекты почти на 1 млрд рублей

Фото с сайта cheladmin.ru

Это спортивные залы и школы, комплексные площадки, стадионы, футбольные поля, легкоатлетические дорожки и хоккейные корты. Всего 31 сооружение. Общая стоимость строительства и реконструкции — более 900 млн рублей. Из областного бюджета по поручению губернатора Бориса Дубровского было выделено около 578 млн рублей. Остальные деньги направили частные инвесторы и федеральный бюджет.

"В этом году нам удалось обновить наш рекорд по количеству построенных и реконструированных спортивных объектов", — отметил министр спорта Челябинской области Леонид Одер.

До конца года планируется завершить строительство еще двух крупных центров: крытого катка в Южноуральске и второй очереди лыже-биатлонного комплекса в Златоусте.

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Все новости за 08.11.2017 г.»