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В Челябинской области выберут самый нелепый пандус
08.11.2017 г. 08:56
Фото с сайта primgazeta.ru
Предложить свои варианты может любой желающий. Необходимо сфотографировать пандус, которым инвалидам сложно воспользоваться. Он может быть установлен под слишком большим углом или упираться в непреодолимые препятствия. Организатором конкурса выступает информационный центр "Благо 74". Прием работ заканчивается 28 ноября.
Итоги будут подведены накануне Международного дня инвалида, который отмечается 3 декабря. Автора фотографии самого нелепого пандуса ожидает приз — селфи-палка.
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