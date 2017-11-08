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В Челябинской области выберут самый нелепый пандус

08.11.2017 г. 08:56

В Челябинской области выберут самый нелепый пандус
Фото с сайта primgazeta.ru

Предложить свои варианты может любой желающий. Необходимо сфотографировать пандус, которым инвалидам сложно воспользоваться. Он может быть установлен под слишком большим углом или упираться в непреодолимые препятствия. Организатором конкурса выступает информационный центр "Благо 74". Прием работ заканчивается 28 ноября.

Итоги будут подведены накануне Международного дня инвалида, который отмечается 3 декабря. Автора фотографии самого нелепого пандуса ожидает приз — селфи-палка.

 

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