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В России еще на год заморозили выплату государственных долгов жителям

08.11.2017 г. 07:49

В России еще на год заморозили выплату государственных долгов жителям
Фото с сайта vestikavkaza.ru

Речь идет об облигациях госзайма, вкладах и полисах госстрахования, оформленных до 1992 года. Как заставить государство возвращать внутренние долги? Люди ждут. Об этом, а также о налогах для богатых и субсидиях для бедных говорим сегодня в программе "Разбор полетов" на "Челябинском эхе" и 31 канале. Начало в 16:35.

Гость в студии: депутат Государственной Думы Валерий Гартунг.

 

 

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