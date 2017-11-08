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Разбор полетов
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В России еще на год заморозили выплату государственных долгов жителям
08.11.2017 г. 07:49
Фото с сайта vestikavkaza.ru
Речь идет об облигациях госзайма, вкладах и полисах госстрахования, оформленных до 1992 года. Как заставить государство возвращать внутренние долги? Люди ждут. Об этом, а также о налогах для богатых и субсидиях для бедных говорим сегодня в программе "Разбор полетов" на "Челябинском эхе" и 31 канале. Начало в 16:35.
Гость в студии: депутат Государственной Думы Валерий Гартунг.
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