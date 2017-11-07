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За прокол шин нескольких авто старушка по решению суда связала свитера их владельцам
07.11.2017 г. 17:08
Сегодня мы расскажем вам о самых необычных приговорах, которые выносились судьями за «небольшие правонарушения». В нашей стране такой креативный подход судей не практикуется, поэтому остается лишь удивляться изобретательности иностранцев. Итак, вот самые интересные случаи.
89-летнюю немку не устраивали припаркованные автомобили рядом с ее домом, и она объявила им войну. Вооружившись кухонным ножом, старушка проколола шины всем машинам, которые стояли на ее улице. Однако судья не стал наказывать вредную женщину и даже не заставил ее выплатить штраф. По приговору суда старушка должна была связать свитер каждому пострадавшему автовладельцу.
Еще один забавный случай произошел в Америке. Мужчина ехал по улице на своем кабриолете с громко включенной музыкой, за что предстал перед судом за нарушение установленного ограничения по уровню шума и был приговорен к штрафу в размере 150 долларов. Однако затем неожиданно судья снизила сумму штрафа до 35 долларов с одним условием: американец должен был согласиться послушать классическую музыку в течение 20 часов. Тот сначала выразил готовность, но сдался уже через 15 минут… Посчитав, что все же 150 долларов выплатить легче.
А в штате Огайо водителю, который пытался скрыться от полиции, судья предложил смягчить приговор при условии, что он примет участие в реальных гонках. Место в финишной таблице должно было определить срок ареста. Приговоренный пришел к финишу пятым и провел пять дней в тюрьме. Вот такие безумные наказания встречаются за границей.
Интересными фактами с нами делится адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры»
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