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В Челябинской области ожидаются гололедица, снег и сильный ветер

07.11.2017 г. 15:48

В Челябинской области ожидаются гололедица, снег и сильный ветер
Фото с сайта amurpress.ru

Объявлено экстренное предупреждение. В ночь на среду, 8 ноября, столбики термометров опустятся до -11. Днем температура воздуха составит +1 - +6, сообщает челябинский гидрометцентр. Местами возможны осадки в виде снега, гололедица. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Отдельные порывы могут достигать 18 м/с.

По данным челябинской городской службы спасения, в регионе повысится вероятность аварий на объектах и линиях энергосистем. Также прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах.

 

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