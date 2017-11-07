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В Челябинской области ожидаются гололедица, снег и сильный ветер
07.11.2017 г. 15:48
Фото с сайта amurpress.ru
Объявлено экстренное предупреждение. В ночь на среду, 8 ноября, столбики термометров опустятся до -11. Днем температура воздуха составит +1 - +6, сообщает челябинский гидрометцентр. Местами возможны осадки в виде снега, гололедица. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Отдельные порывы могут достигать 18 м/с.
По данным челябинской городской службы спасения, в регионе повысится вероятность аварий на объектах и линиях энергосистем. Также прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах.
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