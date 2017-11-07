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ГИБДД предупредила челябинцев об ограничении движения в центре в день приезда Путина

07.11.2017 г. 15:45

ГИБДД предупредила челябинцев об ограничении движения в центре в день приезда Путина
Фото с сайта ptzgovorit.ru

Водителей просят относиться к этому с пониманием, заранее планировать маршрут. Управление ГИБДД по Челябинску напоминает, что автомобилисты обязаны уступать дорогу транспорту с включенными маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом, а также сопровождающим его машинам.

XIV Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдет 8 и 9 ноября. Ожидается, что машины с высокопоставленными гостями будут передвигаться по проспекту Ленина, улице Комарова и автодороге Меридиан.

 

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