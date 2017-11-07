В Челябинске будут судить бухгалтера за хищение более 30 млн рублей

Фото с сайта 74.мвд.рф

28 млн из них она получила, оформив кредиты на своего начальника. Для этого женщина предъявила трем банкам подложные документы индивидуального предпринимателя, у которого работала главным бухгалтером. Также она получила около 3 млн рублей, предлагая поставку мебели от имени фиктивной организации, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

В ходе следствия на автомобиль и квартиру бухгалтера наложили арест. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 07.11.2017 г.»