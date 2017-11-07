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В Челябинске будут судить бухгалтера за хищение более 30 млн рублей

07.11.2017 г. 15:41

В Челябинске будут судить бухгалтера за хищение более 30 млн рублей
Фото с сайта 74.мвд.рф

28 млн из них она получила, оформив кредиты на своего начальника. Для этого женщина предъявила трем банкам подложные документы индивидуального предпринимателя, у которого работала главным бухгалтером. Также она получила около 3 млн рублей, предлагая поставку мебели от имени фиктивной организации, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

В ходе следствия на автомобиль и квартиру бухгалтера наложили арест. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения.

 

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