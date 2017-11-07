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К приезду Путина на Аркаиме построили колесницу

07.11.2017 г. 15:39

К приезду Путина на Аркаиме построили колесницу
Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры Челябинской области

Экспонат привезут на выставку "Опорный край державы", которая откроется в четверг, 9 ноября, сообщили в пресс-службе министерства культуры Челябинской области. Экспозиция будет состоять из девяти частей, иллюстрирующих историю Южного Урала. На выставку прибудут экспонаты из музеев Челябинска, Миасса, Сима, Аши и Свердловской области.

Всего посетители смогут увидеть более 500 ценных предметов. В их число входят челябинский метеорит и колесница из Аркаима. На ее создание ушло около трех месяцев. Колесница построена без единого гвоздя по древним технологиям. Первыми новый экспонат оценят президент России Владимир Путин и глава республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, которые планируют посетить открытие выставки.

 

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