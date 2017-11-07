  • @echochel VK Facebook   Google+ Instagram YouTube

Челябинск
  • +2 ... +4 C°
  • 0 ... +2 C°
  • 58.4557р. + 0.0261
  • 67.7677р. - 0.3145
  •  
  • Экскурсии на 31 канале
Сделано в Челябинске
Разбор полетов
Топ-5 новостей Челябинска

Поиск по сайту:

  • Дилетант

В Сосновском районе психиатр разрешил наркоману сесть за руль

07.11.2017 г. 15:33

В Сосновском районе психиатр разрешил наркоману сесть за руль
Фото с сайта vestiprim.ru

Врач выдал мужчине соответствующее медицинское заключение. Это произошло в июле 2017 года в центральной районной больнице. По данным челябинской областной прокуратуры, житель Аргаяшского района оформил амбулаторную карту, в которой указал ложное место жительства. Ее он отдал врачу во время приема. Предъявить документы, удостоверяющие личность, мужчину не попросили. В итоге врач выписал заключение на разрешение управления автомобилем, так как южноуралец не состоит на учете нарколога в сосновской больнице. Однако мужчина был зарегистрирован в лечебном учреждении Аргаяшского района с диагнозом наркомания.

Психиатру-наркологу вынесен выговор. Прокуратура Арагяшского района обратилась в суд с просьбой лишить наркомана водительских прав.

 

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 07.11.2017 г.»

Новости на эту тему