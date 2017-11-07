В Сосновском районе психиатр разрешил наркоману сесть за руль

Фото с сайта vestiprim.ru

Врач выдал мужчине соответствующее медицинское заключение. Это произошло в июле 2017 года в центральной районной больнице. По данным челябинской областной прокуратуры, житель Аргаяшского района оформил амбулаторную карту, в которой указал ложное место жительства. Ее он отдал врачу во время приема. Предъявить документы, удостоверяющие личность, мужчину не попросили. В итоге врач выписал заключение на разрешение управления автомобилем, так как южноуралец не состоит на учете нарколога в сосновской больнице. Однако мужчина был зарегистрирован в лечебном учреждении Аргаяшского района с диагнозом наркомания.

Психиатру-наркологу вынесен выговор. Прокуратура Арагяшского района обратилась в суд с просьбой лишить наркомана водительских прав.

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Все новости за 07.11.2017 г.»