Тепло в школы и больницы Челябинска будет поставлять «Уральская теплосетевая компания»

Фото с сайта linkstroy.ru

Для этого начали перезаключать договоры с бюджетными организациями. Соответствующее поручение было дано сегодня, 7 ноября, на аппаратном совещании в администрации города. Теперь обслуживать первую территориальную зону, образованную на базе челябинских ЧГРЭС и трех ТЭЦ, будет АО "Уральская теплосетевая компания". Раньше этим занималось МУП "ЧКТС".

Уже установлен тариф для снабжения. До конца года организации заключат договоры. Первый заместитель главы Челябинска Наталья Котова отметила, что для многоквартирных домов тариф не изменился. Их теплоснабжением продолжит заниматься компания "УТСК".

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 07.11.2017 г.»