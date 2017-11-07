В Челябинской области собираются уничтожить 6,5 тонны украинского сыра

Фото: Пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской области

Его обнаружили при досмотре автомобиля возле Троицка 3 ноября. Судя по надписям на этикетке, сыр был изготовлен в украинском Хмельницке. Продукцию везли из Московской области в Казахстан. По данным управления Россельхознадзора по Челябинской области, товар признали запрещенным. Сейчас решается вопрос об уничтожении сыра на утильзаводе.

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