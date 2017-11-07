СК выясняет обстоятельства исчезновения челябинской школьницы, ушедшей гулять с другом

Девочка ушла из дома в Советском районе днем в понедельник, 6 ноября. Она была вместе с 18-летним знакомым. Информация об исчезновении школьницы поступила в правоохранительные органы. Проводится доследственная проверка. Специалистам предстоит установить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.

Как стало известно вечером во вторник, 7 ноября, школьницу нашли. Ее друга ищут. Приметы пропавшего: темные волосы, карие глаза, рост — 180 см. Парень был одет в серо-синий пуховик, темные брюки и синие кроссовки.

Фото: «Легион-СПАС» — поиск пропавших детей Челябинск / vk.com

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