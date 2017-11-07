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Опекун похитил 250 тыс. рублей с банковского счета 14-летнего подростка

07.11.2017 г. 13:41

Опекун похитил 250 тыс. рублей с банковского счета 14-летнего подростка
Фото с сайта sledcom.ru

Жителя Октябрьского района подозревают в мошенничестве, совершенном в крупном размере. Как сообщили в управлении Следственного комитета по Челябинской области, 54-летний мужчина обманным путем завладел деньгами подопечного. Они хранились на банковском счете. Чуть больше чем за год, с мая 2016-го по июль 2017-го, опекун похитил более 250 тыс. рублей. В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

 

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