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Фитнес-инструктора в Челябинске будут судить за продажу анаболиков

07.11.2017 г. 13:21

Фитнес-инструктора в Челябинске будут судить за продажу анаболиков
Фото с сайта 74.мвд.рф

Также 26-летнего мужчину обвиняют в контрабанде сильнодействующих веществ. Тренера задержали на улице Братьев Кашириных. Он незаконно сбыл около 14 граммов анаболического стероида. С собой у спортсмена нашли еще девять граммов этого же вещества, а дома - 130 граммов.

Полицейские также установили причастность инструктора к трем фактам сбыта анаболиков. Мужчина покупал вещества через интернет контрабандным путем. Их доставляли из приграничной с Россией республики. Общая масса превысила килограмм.

Тренер находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.

 

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