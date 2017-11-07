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В ТРК «Горки» спустя год снова заработал продуктовый гипермаркет
07.11.2017 г. 12:17
Фото с сайта arnapress.kz
Сегодня, 7 ноября, там открылась шестая в Челябинске «Лента». Общая площадь гипермаркета составляет 10 900 кв. м, из которых свыше 6 тыс. - торговый зал. В магазине установлены как обычные кассы, так и кассы самообслуживания, сообщила пресс-служба торговой сети.
Площади, которые арендует «Лента», принадлежат компании «Седьмой континент». Располагавшийся там ранее гипермаркет «Наш» закрылся осенью 2016 года. Владельцы сети не стали объяснять причин.
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