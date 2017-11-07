В ТРК «Горки» спустя год снова заработал продуктовый гипермаркет

Фото с сайта arnapress.kz

Сегодня, 7 ноября, там открылась шестая в Челябинске «Лента». Общая площадь гипермаркета составляет 10 900 кв. м, из которых свыше 6 тыс. - торговый зал. В магазине установлены как обычные кассы, так и кассы самообслуживания, сообщила пресс-служба торговой сети.

Площади, которые арендует «Лента», принадлежат компании «Седьмой континент». Располагавшийся там ранее гипермаркет «Наш» закрылся осенью 2016 года. Владельцы сети не стали объяснять причин.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 07.11.2017 г.»