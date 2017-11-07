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Преподавателя вуза с другом задержали за незаконный пикет на Алом поле
07.11.2017 г. 12:15
Фото с сайта 74.мвд.рф
Мужчины протестовали против невыполнения майских указов президента. Акцию они устроили в воскресенье, 5 ноября, сообщает Znak.com. По информации издания, пикет организовали 51-летний преподаватель Челябинского агроуниверситета и его 30-летний товарищ, приехавший из Башкирии. В руках они держали плакаты с лозунгами на тему невыполнения майских указов Владимира Путина о необходимости погашения долгов по зарплате.
Полиция задержала пикетчиков. На них составили протоколы. Теперь им грозят штрафы в размере от 10 до 20 тыс. рублей либо обязательные работы на срок до 40 часов.
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