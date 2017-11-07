В Челябинске 8 ноября стартует XIV Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана

Источник: gubernator74.ru

А в четверг, 9 ноября, в городе ждут президентов Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. «Подготовка форума – это главная задача и ключевое событие в жизни региона. Нам важно провести это мероприятие на высоком уровне, чтобы форум в Челябинске стал эталоном для проведения подобных мероприятий в регионах нашей страны», - подчеркнул губернатор Борис Дубровский.

Первым пунктом в программе станет Форум ректоров двух стран, который состоится в среду, 8 ноября, в Южно-Уральском госуниверситете. Его проведут министр образования и науки России Ольга Васильева и ректор МГУ Виктор Садовничий. На секциях будут обсуждать вопросы образования как ключевого фактора повышения конкурентоспособности человеческого капитала, развития инновационной деятельности современных вузов и стратегического партнерства университетов России и Казахстана.

Деловая часть форума межрегионального сотрудничества запланирована на 9 ноября. Она включает заседание Российско-Казахстанского делового совета и панельные сессии, где эксперты обсудят законодательное обеспечение вопросов взаимодействия России и Казахстана. Также планируется поднять темы сотрудничества в области развития цифровой экономики для построения единого цифрового пространства Евразийского экономического союза.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 07.11.2017 г.»