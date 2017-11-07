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Более половины челябинцев довольны работой служб ЖКХ

07.11.2017 г. 11:57

Более половины челябинцев довольны работой служб ЖКХ
Фото с сайта lipetskmedia.ru

Также 59% горожан устраивает состояние домов, в которых они живут. Потребительские оценки состояния ЖКХ измерили сотрудники Финансового университета при правительстве РФ. По данным их исследования, каждый второй челябинец доволен благоустройством города. 97% респондентов считают, что в столице Южного Урала строится достаточное количество жилья. Это одна из наиболее высоких оценок среди российских городов.

Гораздо меньше опрошенных довольны удобством Челябинска для жизни — всего 55%. Также в городе зафиксировали низкий индекс оценки ЖКХ населением — 40. Лучше всего система работает в Набережных Челнах, Тюмени, Грозном, Краснодаре и Красноярске.

 

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