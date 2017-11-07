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Под Челябинском обнаружили очаг африканской чумы свиней
07.11.2017 г. 11:53
Всех таких животных, даже здоровых, забрали у владельцев и сожгли. Вспышку зафиксировали в поселке Тимирязевский. Все началось с того, что в одном из частных хозяйств произошел падеж нескольких свиней. 3 ноября сотрудники Россельхознадзора в лаборатории исследовали пробы патологического материала. Оказалось, что животные были поражены вирусом африканской чумы свиней. После этого в течение трех дней шла работа по ликвидации очага.
Карантин был введен в Тимирязевском и на территории в радиусе 100 км от поселка. 4 ноября специалисты провели эвтаназию всех свиней, находящихся в очаге заражения. Умерщвленных животных сожгли в заброшенном глиняном карьере, где перед этим были вырыты котлованы и уложены резиновые покрышки. Во время обхода свиней забрали у всех, кто их держал. Причем инспектировать хозяйства пришлось дважды, так как выяснилось, что многие сельчане скрыли животных. Все постройки, в которых содержались инфицированные свиньи, были демонтированы, сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.
В ближайшее время владельцам животных будут выплачены компенсации. Сейчас ликвидация очага продолжается. В частности, все автомобили проходят противовирусную обработку. Крупные свиноводческие хозяйства и перерабатывающие предприятия в зону угрозы не попали, сообщили в пресс-службе минсельхоза области.
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